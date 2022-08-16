Зеленский рассказал о желании Запада его побега из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский подозревал некоторые страны Запада в том, что они хотели его побега из Киева после начала специальной военной операции России. Об этом говорится в опубликованной во вторник газетой The Washington Post статье.

Фото: Reuters Reuters

Речь идет, как уточняет газета, о первом из серии материалов, посвященных ситуации вокруг Украины и подготовленных на основе интервью с более чем тремя десятками официальных лиц США, Украины, НАТО и стран Европы высокого ранга. Интервью в рамках этого проекта было взято в том числе у Зеленского. 8 августа "Вашингтон пост" опубликовала часть этой беседы, в ходе которой Зеленский в том числе призвал государства Запада запретить въезд на свои территории всем россиянам.

Видео дня

В новой статье сообщается, по сути, о взаимном недоверии, которое существовало несколько месяцев назад между Западом и Киевом. Согласно публикации, Зеленский "начал подозревать, что некоторые западные должностные лица хотели, чтобы он бежал, дабы Россия создала [в Киеве] марионеточное правительство, которое бы пришло к урегулированию [ситуации] путем переговоров с державами НАТО". В связи с этим она приводит высказывания президента: "Западные партнеры, и я уверен, кто-то действительно переживал насчет того, что произошло бы со мной и моей семьей, но кто-то, вероятно, хотел, чтобы все просто кончилось поскорее. Думаю, большинство из тех, кто мне звонил, да почти все, не верили в то, что Украина может стойко держаться".

Кроме того, подчеркивается, что серьезная "обеспокоенность по поводу молодого президента Украины" была у нынешней администрации США во главе с президентом Джо Байденом. При этом в нем поясняется, что недовольство и раздражение у американского правительства вызвала, к примеру, реакция Зеленского на высказывания Байдена на пресс-конференции, состоявшейся 19 января.