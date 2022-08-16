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29 минут назад

Reuters: сухогруз с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус

Газета.Ru

Сухогруз Razoni с украинским зерном под флагом Сьерра-Леоне пришвартовался в сирийском порту Тартус. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Стало известно местонахождение "пропавшего сухогруза" с украинским зерном
Фото: ReutersReuters

Судно Razoni отошло из украинского порта Одесса 1 августа в рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны. Источник в судоходной компании подтвердил, что сухогруз пришвартовался в Тартусе. По крайней мере часть кукурузы будет разгружена в Сирии.

Сухогруз с украинским зерном перестал передавать данные о своем местоположении

По информации агентства, в последние дни маршрута местонахождение судна было не известно, так как на сухогрузе не работал транспондер. Изначально груз в 26 000 тонн кукурузы предназначался для Ливана.

Ранее сообщалось, что судно Razoni с украинским зерном начало приближаться к порту Сирии. Информацию о приближении морского судна подтверждали два источника в сфере грузоперевозок.

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