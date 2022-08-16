Полякам порекомендовали собрать «блэкаут-чемоданчик»

Эксперт в области энергетики Якуб Вех дал полякам совет, чтобы они на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, который поможет переждать отключение света, передает РИА Новости, ссылаясь на издание Wirtualna Polska.
По словам эксперта, в образе такого чемоданчика может выступить шкафчик или коробка. Туда необходимо собрать определенный набор, благодаря которому можно будет спокойно пережить период, когда в Польше отключат электричество. Среди самых главных вещей блэкаут-чемоданчика Вех выделил фонарик, аптечку, аккумулятор, термоодеяло, зажигалку и спички.
При этом не исключается, что Польше все же удастся избежать общенационального блэкаута. Но, скорее всего, будут ограничения в подаче электроэнергии.
«Одним из недостатков польской энергосистемы является дефицит установленных мощностей. У нас недостаточно производственных единиц для наших нужд. Мы увидели это в декабре 2021 года, когда у польского оператора возникли проблемы с комплектованием системного резерва», — говорится в материале.