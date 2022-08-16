Полякам порекомендовали собрать «блэкаут-чемоданчик»

Эксперт в области энергетики Якуб Вех дал полякам совет, чтобы они на всякий случай обзавестись так называемым блэкаут-чемоданчиком, который поможет переждать отключение света, передает РИА Новости, ссылаясь на издание Wirtualna Polska.

Фото: fbm.ru fbm.ru

По словам эксперта, в образе такого чемоданчика может выступить шкафчик или коробка. Туда необходимо собрать определенный набор, благодаря которому можно будет спокойно пережить период, когда в Польше отключат электричество. Среди самых главных вещей блэкаут-чемоданчика Вех выделил фонарик, аптечку, аккумулятор, термоодеяло, зажигалку и спички.

При этом не исключается, что Польше все же удастся избежать общенационального блэкаута. Но, скорее всего, будут ограничения в подаче электроэнергии.