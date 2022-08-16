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47 минут назад

Зеленский призвал закрыть границы для россиян на год

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат», сообщает Washington Post. По словам украинского лидера, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту.

Это очень понятные санкции, они очень простые. Речь не о деньгах, не о газе или трубах и о том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закройте границы на год и вы увидите результат, — заявил Зеленский.

Шольц высказался против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам

Ранее предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.

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