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10 минут назад

У первой леди США диагностирован COVID-19

ТАСС

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. Об этом сообщила во вторник ее пресс-служба.

У первой леди США диагностирован COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается в пресс-релизе, в понедельник супруга президента США сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Вечером того же дня у первой леди США появились симптомы простуды.

"Результат повторного экспресс-теста на наличие антител был отрицательным, однако результат ПЦР-теста оказался положительным", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Джилл Байден полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована, она испытывает слабо выраженные симптомы COVID-19.

Как в свою очередь сообщил Белый дом, президент США Джо Байден также сдал тест на COVID-19, его результат отрицательный. "В связи с тем, что он был в тесном контакте с первой леди, он будет носить маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении или непосредственной близости от других людей", - сказано в заявлении, текст которого приводит пресс-пул Белого дома.

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