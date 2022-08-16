У первой леди США диагностирован COVID-19

Как отмечается в пресс-релизе, в понедельник супруга президента США сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Вечером того же дня у первой леди США появились симптомы простуды.

Как в свою очередь сообщил Белый дом, президент США Джо Байден также сдал тест на COVID-19, его результат отрицательный. "В связи с тем, что он был в тесном контакте с первой леди, он будет носить маску в ближайшие 10 дней, когда находится в помещении или непосредственной близости от других людей", - сказано в заявлении, текст которого приводит пресс-пул Белого дома.