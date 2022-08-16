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45 минут назад

Порошенко пообещал Украине «крутые беспилотники»

Мария Иванова

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время командировки на Кипр договорился о долгосрочном контракте на поставку беспилотников для украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Порошенко пообещал Украине «крутые беспилотники»
Фото: ТАССТАСС

По словам Порошенко, ему удалось договориться с компаниями, производящими «самые крутые беспилотники».

«Мы убедились, что эти птички очень крутые, очень высоко летают, и врагу очень трудно чем-то их достать», - написал он.

Порошенко заявил, что «по понятным причинам» не будет раскрывать производителей беспилотников. Он назвал их «настоящими патриотами Украины», которые с 2014 года работали в стране.

«А сегодня [они] объединяют западные технологии, западные модели производства, западные лицензии с глубоким профессионализмом и патриотизмом украинцев», - заявил Порошенко.

На Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar

В конце июня Порошенко передал украинской армии три пикапа. Он заявил, что скоро отправится за границу за бронированной техникой и грузовиками.

В мире,Армия,Петр Порошенко,
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