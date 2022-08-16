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1 час назад

Джонсона заметили с голым торсом на греческом пляже

Никита Бородкин

Уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сфотографировали на пляже в Греции. Как сообщает «Слово и Дело», папарацци смогли застать политика с голым торсом.

Предположительно, вместе с политиком на фото попала его 34-летняя супруга Кэрри Джонсон, которая отправилась вместе с мужем на отдых.

Напомним, что Джонсон подал в отставку после череды скандалов, связанных с правительством Великобритании. Он будет исполнять обязанности премьера до осенних выборов, на которых изберут нового главу правительства и лидера Консервативной партии.

Накануне премьер-министр отправился в запланированный отпуск в Грецию. Там Джонсона заметили около холодильника с пивом в супермаркете. Посетители узнали политика и стали здороваться с ним, на что британец ответил взаимностью.

В мире,Видео,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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