Джонсона заметили с голым торсом на греческом пляже

Уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сфотографировали на пляже в Греции. Как сообщает «Слово и Дело», папарацци смогли застать политика с голым торсом.

Предположительно, вместе с политиком на фото попала его 34-летняя супруга Кэрри Джонсон, которая отправилась вместе с мужем на отдых.

Напомним, что Джонсон подал в отставку после череды скандалов, связанных с правительством Великобритании. Он будет исполнять обязанности премьера до осенних выборов, на которых изберут нового главу правительства и лидера Консервативной партии.