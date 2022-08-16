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2 часа назад

Макрон и Зеленский провели телефонный разговор

ТАССиещё 2

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце, не раскрыв пока подробности беседы.

Макрон и Зеленский провели телефонный разговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Телефонный разговор между Макроном и Зеленским завершился", - информировали в администрации французского лидера вскоре после 13:00 (14:00 мск). По данным Елисейского дворца, разговор продолжался 1 час 20 минут.

Ранее в окружении президента указывали, что Макрон намеревался, в частности, обсудить в ходе беседы ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,
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