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1 час назад

Киев оказался разочарован ответом Мадрида на запросы о поставках вооружений

Газета.Ru

Украину разочаровала реакция Испании на направленные запросы касательно помощи с поставками оружия. Об этом сообщает издание El Mundo.

Реакция Испании на просьбу Украины разочаровала Киев
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

По версии газеты, даже Париж и Берлин исполняют свои обязательства по передаче оружия Киеву.

При этом Испания якобы является единственным союзником Украины, не сдержавшим своих обещаний в данном вопросе, отметили в материале.

Источники в Министерстве обороны Украины добавили, что были удивлены и разочарованы реакцией Испании на запросы Киева о поставках вооружений.

До этого Минобороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров M113. Мадрид еще предлагал Киеву батарею зенитных управляемых ракет Shorad Aspide.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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