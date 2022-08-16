Реакция Испании на просьбу Украины разочаровала Киев

Украину разочаровала реакция Испании на направленные запросы касательно помощи с поставками оружия. Об этом сообщает издание El Mundo.

Фото: Carlos Barria/Reuters Carlos Barria/Reuters

По версии газеты, даже Париж и Берлин исполняют свои обязательства по передаче оружия Киеву.

При этом Испания якобы является единственным союзником Украины, не сдержавшим своих обещаний в данном вопросе, отметили в материале.

Источники в Министерстве обороны Украины добавили, что были удивлены и разочарованы реакцией Испании на запросы Киева о поставках вооружений.

До этого Минобороны Испании приняло решение передать Украине 20 бронетранспортеров M113. Мадрид еще предлагал Киеву батарею зенитных управляемых ракет Shorad Aspide.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.