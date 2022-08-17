В Белоруссии объяснили причину поддержки российской спецоперации

Белоруссия поддерживает российскую спецоперацию на Украине, поскольку для нее это превентивная реакция на угрозу развязывания военной агрессии со стороны Запада. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Московской конференции по международной безопасности, передает издание Rubaltic.