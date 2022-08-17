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18 минут назад

В Белоруссии объяснили причину поддержки российской спецоперации

Lenta.ruиещё 2

Белоруссия поддерживает российскую спецоперацию на Украине, поскольку для нее это превентивная реакция на угрозу развязывания военной агрессии со стороны Запада. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на Московской конференции по международной безопасности, передает издание Rubaltic.

В Белоруссии объяснили причину поддержки российской спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нас вполне очевидно их (действий западных стран — прим. "Ленты.ру") дальнейшее предназначение — это развертывание гражданской войны уже на территории нашего государства. Республика Беларусь не позволит странам Запада с помощью подобных незаконных вооруженных формирований развязать внутренний вооруженный конфликт на нашей территории», — пояснил глава ведомства.

Министр также добавил, что создаваемые «ударные кулаки» НАТО на территории сопредельных с Белоруссией государств являются большой угрозой для страны.

Лукашенко раскрыл подробности спецоперации Белоруссии на Украине

Ранее в Белоруссии раскрыли подробности набора граждан в народное ополчение. Сообщается, что соответствующие подразделения станут составной частью сил территориальной обороны.

В мире,Армия,Виктор Хренин,НАТО,
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