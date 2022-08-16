Эстония закрыла границу на пропускном пункте «Ивангород — Нарва». Как сообщает РИА Новости, пограничники не пропускают ни россиян, ни эстонцев.

Местные СМИ предполагают, что ограничения связаны с демонтажем танка-памятника Т-34 и иных советских мемориалов в Нарве. Когда именно пограничники возобновят работу пропускного пункта — неизвестно.

Напомним, что власти города сняли танк и перенесли его в неизвестное место ради «внутренней безопасности». Премьер-министр Кая Каллас отмечала, что в ближайшие сутки пройдет демонтаж еще шести советских монументов.