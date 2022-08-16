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28 минут назад

Эстония закрыла границу с РФ

Никита Бородкин

Эстония закрыла границу на пропускном пункте «ИвангородНарва». Как сообщает РИА Новости, пограничники не пропускают ни россиян, ни эстонцев.

Местные СМИ предполагают, что ограничения связаны с демонтажем танка-памятника Т-34 и иных советских мемориалов в Нарве. Когда именно пограничники возобновят работу пропускного пункта — неизвестно.

Напомним, что власти города сняли танк и перенесли его в неизвестное место ради «внутренней безопасности». Премьер-министр Кая Каллас отмечала, что в ближайшие сутки пройдет демонтаж еще шести советских монументов.

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Кроме того, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пригрозил аннулированием вида на жительство тем иностранцам, которые выступят против демонтажа советских монументов. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала подобные заявления прямыми угрозами «исторической правде».

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