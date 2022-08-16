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1 час назад

Анджелина Джоли выступила в защиту женщин Афганистана

Газета.Ru

Анджелина Джоли написала колонку для журнала Time, в которой поддержала афганских женщин. Об этом сообщает People.

Анджелина Джоли выступила в защиту женщин Афганистана
Фото: APAP

К первой годовщине вывода американских войск из Афганистана 47-летняя актриса, известная не только своими ролями, но и активной гражданской позицией, написала статью, в которой рассказала об ужасах, с которыми сталкиваются афганские женщины в условиях деспотического режима. В статье Джоли вспомнила встречу с молодым беженцем, живущим в Риме, который до свержения афганского правительства был «в нескольких месяцах от получения квалификации врача», и чьи сестры также были лишены образования.

«В одночасье они и 14 миллионов других афганских женщин и девочек потеряли право учиться в средней школе или университете, право на работу и свободу передвижения», - написала Джоли.

Актриса назвала прогресс афганских женщин за последние два десятилетия «ярким светом в годы продолжающегося насилия и страданий народа Афганистана», отметив, что эти успехи «были сведены на нет с невообразимой скоростью». Джоли также рассказала об ужасном обращении с афганскими женщинами – публичных избиениях, похищениях и принудительных браках, и призвала мир «не отворачиваться» от них.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Анджелина Джоли чуть не расплакалась, когда пришла в колледж дочери.

В мире,Анджелина Джоли,
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