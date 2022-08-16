В Европе назвали отказ в выдаче виз россиянам незаконным

Государство Евросоюза (ЕС) при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должно доказать, что это лицо представляет угрозу, иначе отказ является незаконным. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, пишут «Известия».

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Эксперт уточнил, что, согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, полный отказ во въезде или выдаче виз всем гражданам той или иной страны, с которой ни одно из государств-членов ЕС не находится в состоянии войны, не предусмотрен.

При этом Бек уточнил, что заявителю может быть отказано в выдаче въездных документов в том случае, если он представляет угрозу здравоохранению страны, внутренней безопасности или общественному порядку. При этом доказательства угрозы должно предоставить само государство, запрещающее въезд, иначе подобные действия можно назвать неправомерными.