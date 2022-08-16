В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Европе назвали отказ в выдаче виз россиянам незаконным

Lenta.ru

Государство Евросоюза (ЕС) при отказе в выдаче виз гражданам третьих стран, в том числе россиянам, должно доказать, что это лицо представляет угрозу, иначе отказ является незаконным. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек, пишут «Известия».

В Европе назвали отказ в выдаче виз россиянам незаконным
Фото:  unsplash unsplash

Эксперт уточнил, что, согласно статье 32 Шенгенского визового кодекса, полный отказ во въезде или выдаче виз всем гражданам той или иной страны, с которой ни одно из государств-членов ЕС не находится в состоянии войны, не предусмотрен.

При этом Бек уточнил, что заявителю может быть отказано в выдаче въездных документов в том случае, если он представляет угрозу здравоохранению страны, внутренней безопасности или общественному порядку. При этом доказательства угрозы должно предоставить само государство, запрещающее въезд, иначе подобные действия можно назвать неправомерными.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители