Израильский солдат погиб от пули сослуживца

Сержант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Натан Фитусси погиб в результате дружественного огня неподалеку от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«К сожалению, боец скончался от ран в больнице. Насколько я понимаю, в него попали две пули, одна из них нанесла смертельный урон. Сначала думали, что стреляли с палестинской стороны, но позже мы исключили эту версию», — заявили в ведомстве.
По словам официального представителя ЦАХАЛа Рана Кочава, Фитусси покинул свой пост охраны, а когда вернулся, однополчанин не узнал его, идентифицировав солдата как подозрительное лицо и в конечном счете произвел несколько выстрелов.
Кочав отметил, что процедура идентификации могла быть проведена с нарушениями. Следствие продолжается.
Самого Фитусси повысили до старшего сержанта посмертно.
Ранее стало известно, что автобус подвергся обстрелу около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения.