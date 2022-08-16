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1 час назад

Израильский солдат погиб от пули сослуживца

Газета.Ru

Сержант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Натан Фитусси погиб в результате дружественного огня неподалеку от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Израильский солдат погиб от пули сослуживца
Фото: Amir Cohen/ReutersAmir Cohen/Reuters

«К сожалению, боец скончался от ран в больнице. Насколько я понимаю, в него попали две пули, одна из них нанесла смертельный урон. Сначала думали, что стреляли с палестинской стороны, но позже мы исключили эту версию», — заявили в ведомстве.

По словам официального представителя ЦАХАЛа Рана Кочава, Фитусси покинул свой пост охраны, а когда вернулся, однополчанин не узнал его, идентифицировав солдата как подозрительное лицо и в конечном счете произвел несколько выстрелов.

Кочав отметил, что процедура идентификации могла быть проведена с нарушениями. Следствие продолжается.

Самого Фитусси повысили до старшего сержанта посмертно.

Ранее стало известно, что автобус подвергся обстрелу около Стены Плача в Старом городе Иерусалима, два человека получили серьезные ранения.

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