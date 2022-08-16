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1 час назад

Путин высказался о визите Пелоси на Тайвань

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань продуманной провокацией. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что Вашингтон сознательно решил раскачать ситуацию в регионе.

По мнению главы государства, «авантюра в отношении Тайваня» является частью общей стратегии США по дестабилизации обстановки в мире, а также наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран.

Напомним, что визит Пелоси на Тайвань 2 августа серьезно обострил отношения между США и Китаем. Пекин пообещал принять самые жесткие меры, а китайские СМИ призывали сбить самолет политика прежде, чем он успеет сесть.

Эксперт назвал цель визита Пелоси на Тайвань

После отлета спикера Китай начал масштабные учения вокруг острова. Накануне они были снова продлены из-за прилета на Тайвань делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки.

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