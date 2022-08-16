Президент России Владимир Путин назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань продуманной провокацией. Как сообщает ТАСС, глава государства отметил, что Вашингтон сознательно решил раскачать ситуацию в регионе.

По мнению главы государства, «авантюра в отношении Тайваня» является частью общей стратегии США по дестабилизации обстановки в мире, а также наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран.

Напомним, что визит Пелоси на Тайвань 2 августа серьезно обострил отношения между США и Китаем. Пекин пообещал принять самые жесткие меры, а китайские СМИ призывали сбить самолет политика прежде, чем он успеет сесть.