В Ереване приостановили работу метро

"16 августа в 10:05 (09:05 мск - прим. ТАСС) в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства. На место выехали расчеты МЧС. На данный момент пассажирские перевозки на метро временно приостановлены", - отмечается в сообщении.