В Ереване приостановили работу метро

Национальный центр кризисного управления МЧС Армении во вторник получил сигнал о минировании станций ереванского метрополитена, из-за чего пассажирские перевозки временно приостановлены. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
"16 августа в 10:05 (09:05 мск - прим. ТАСС) в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства. На место выехали расчеты МЧС. На данный момент пассажирские перевозки на метро временно приостановлены", - отмечается в сообщении.
Аналогичный сигнал о минировании метро МЧС получил также в воскресенье. В результате проверок специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Ереванское метро состоит из 10 станций, которые расположены на одной линии.