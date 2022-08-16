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14 минут назад

Ереванское метро приостановило работу из-за сигнала о минировании

ТАССиещё 1

Национальный центр кризисного управления МЧС Армении во вторник получил сигнал о минировании станций ереванского метрополитена, из-за чего пассажирские перевозки временно приостановлены. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

В Ереване приостановили работу метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"16 августа в 10:05 (09:05 мск - прим. ТАСС) в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на станциях ереванского метрополитена заложены взрывные устройства. На место выехали расчеты МЧС. На данный момент пассажирские перевозки на метро временно приостановлены", - отмечается в сообщении.

Аналогичный сигнал о минировании метро МЧС получил также в воскресенье. В результате проверок специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Ереванское метро состоит из 10 станций, которые расположены на одной линии.

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