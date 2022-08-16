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35 минут назад

Беспокоящуюся о ребенке собаку-няньку показали на видео

Денис Фьючин

Собака взяла под опеку ребенка. Беспокоящийся о малыше пес постоянно заглядывает к нему в комнату. На забавный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На протяжении ночи животное заходит посмотреть на чадо своих хозяев.Четвероногая няня даже будила родителей ребенка и требовала открыть ей дверь в детскую комнату. На записи видно, что домашний питомец несколько раз проверяет, все ли в порядке с малышом.

Ранее сообщалось, что собака помешала проведению футбольного матча, уснув посреди поля во время игры.

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