Беспокоящуюся о ребенке собаку-няньку показали на видео

Собака взяла под опеку ребенка. Беспокоящийся о малыше пес постоянно заглядывает к нему в комнату. На забавный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

На протяжении ночи животное заходит посмотреть на чадо своих хозяев.Четвероногая няня даже будила родителей ребенка и требовала открыть ей дверь в детскую комнату. На записи видно, что домашний питомец несколько раз проверяет, все ли в порядке с малышом.