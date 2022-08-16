В Эстонии решили демонтировать еще шесть советских памятников

Помимо танка-памятника Т-34 в Нарве , эстонские власти перенесут еще шесть советских монументов. Об этом решении на пресс-конференции в Таллине заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас , передает портал ERR.

По ее словам, танк в Нарве будет перенесен в Эстонский военный музей из соображений внутренней безопасности. Отмечается, что, кроме него, демонтажу также будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, пара монументов, посвященных Второй мировой войне, в городе Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в поселке Мерикюла.