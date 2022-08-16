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14 минут назад

Пять судов с продовольствием вышли из портов Украины

Никита Бородкин

Пять судов с продовольствием вышли во вторник, 16 августа, из украинских портов. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минобороны Турции.

Пять судов с продовольствием вышли из портов Украины
Фото: ReutersReuters

Три сухогруза покинули порт Черноморск, еще два — Южный. Отмечается, что сегодня представители Совместного координационного центра в Стамбуле досмотрят четыре пустых судна, которые должны направится в украинские порты для загрузки продовольствия.

Напомним, что с начала августа Киев согласился частично разблокировать свои порты в Черном море, чтобы начать вывозку продовольствия. Украина пошла на такой шаг после подписания с Россией при посредничестве ООН и Турции договоров о вывозе продовольствия и удобрений.

Сухогрузы следуют до Стамбула, где их досматривают на наличие запрещенных к перевозке товаров, откуда отправляются в точку назначения. Возвращающиеся судна также инспектируют, в первую очередь, на наличие оружия.

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