Пять судов с продовольствием вышли из портов Украины

Пять судов с продовольствием вышли во вторник, 16 августа, из украинских портов. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минобороны Турции.

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Три сухогруза покинули порт Черноморск, еще два — Южный. Отмечается, что сегодня представители Совместного координационного центра в Стамбуле досмотрят четыре пустых судна, которые должны направится в украинские порты для загрузки продовольствия.

Напомним, что с начала августа Киев согласился частично разблокировать свои порты в Черном море, чтобы начать вывозку продовольствия. Украина пошла на такой шаг после подписания с Россией при посредничестве ООН и Турции договоров о вывозе продовольствия и удобрений.