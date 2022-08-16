Описаны сценарии революции на Украине

Ввиду нарастания внутриполитических проблем на Украине, с которыми пытаются бороться с помощью поиска внутренних врагов в стране, не исключено начало революции одной из элит, которая может пойти по одному из трех допустимых сценариев. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Леви.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters Валентин Огиренко / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского угрожал лишением гражданства мэру Киева Виталию Кличко. Слова главы украинской столицы приводит издание «Бабель». По его словам, угроза поступила после того, как он подписал открытое письмо к президенту с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану. «Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались"», — сказал мэр.

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Локальная политика

«Здесь не стоит искать каких-то глобальных причин, речь именно о локальной политике, — уверен Леви. — Внутриполитическая ситуация на Украине сегодня довольно слабая: отсутствие результатов по военной и экономической линиям заставляют политическую власть страны создавать все новые поводы для мобилизации населения и создания ощущения того, что существует какой-то план и государство по нему движется».

Именно борьба с некими внутренними врагами, как считает Леви, стала главным лейтмотивом сегодняшней внутриполитической повестки Украины, что является достаточно простым и очевидным приемом. Проблема оказалась только в том, что внутренние враги уже заканчиваются.

Леви заключил, что речь на данный момент именно о внутриполитических играх, которые не влияют на происходящее во внешней политике страны.

Новый майдан?

В обычное время подобные последовательные междоусобные столкновения могли бы спровоцировать волнения в обществе и даже стать причиной нового майдана. Но для этого, как отметил Леви, нужна готовность населения, которое сейчас сосредоточено на совершенно других проблемах.

«Для майдана нужен лидер, серьезный общественный накал, готовность населения. Мы же видим, что с лидерами все достаточно плохо, а перед населением, скорее, стоит вопрос выживания. Тем более, самая активная его часть уже уехала. Другое дело, что может произойти революция элит», — допустил политолог.

Он считает, что более вероятен переворот с помощью вооруженных сил, олигархата. То есть, революция именно на уровне силовых ведомств. Поэтому, уверен Леви, Зеленский так внимательно следит за действиями силовиков, периодически организуя перестановки для того, чтоб не допустить появления новой группировки.

Революция элит

«Вопрос в том, какие именно элиты могут поднять революцию. Я вижу три возможных сценария, — сказал собеседник "Ленты.ру". — Прежде всего, у нас есть экономические элиты. Очевидно, что в условиях военного положения с экономикой в любом случае все будет плохо, она разрушается. Так что эта часть элит будет хотеть окончания военных действий любой ценой и восстановления экономических отношений. Политическую элиту подобный сценарий не устроит категорически».

Болезненно происходящее, по словам Леви, переносят силовики. Они ждут компромисса, подают сигналы о том, что военная кампания проиграна, но это снова не соотносится с позицией политических элит, готовых биться до победного конца любой ценой.

«Итак, экономическая элита сейчас самая слабая, но она заинтересована прекратить военные действия как можно скорее и восстановить контроль над своим имуществом, активами. В свою очередь, народные массы в потенциальной революции окажутся просто бездействующим инструментом, готовым пойти туда, куда поведут его элиты. Но чувствуется, что до середины осени они заняли выжидательную позицию и ждут, как дальше развернется ситуация», — считает политолог.

Он объяснил, что существует вероятность изменения формата военной кампании из-за погоды. Либо может произойти интенсификация переговорного процесса, либо Россия выйдет на определенные границы и предложит новые условия, предположил политолог.

«Все это очень трудно предсказать. Более того, пока я не вижу готовности к внутренней революции, появления новых группировок. С другой стороны, на то они и группировки, чтоб складываться скрытно», — заключил Леви.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко показал в соцсетях фото якобы секретного указа Зеленского о лишении ряда политиков и бизнесменов украинского гражданства. В список из десяти фамилий вошли Корбан, Коломойский и политик Вадим Рабинович.