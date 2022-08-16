В Финляндии допустили раскол Евросоюза из-за идеи Зеленского

Бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя в своем Twitter-аккаунте допустил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе.

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Как считает экс-министр, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку Москве.

«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку [президенту России Владимиру] Путину», — написал он.

Туомиоя также поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России.

«Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии», — пояснил он.