МАГАТЭ начало подготовку к визиту делегации на ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) началась подготовка к отправке миссии организации на Запорожскую АЭС, передает ТАСС. Однако, по его словам, на данный момент разработка визита делегации МАГАТЭ идет не слишком активно.
«В МАГАТЭ определенная подготовительная работа началась, но пока идет не очень активно, потому что генеральный директор Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник. <...> Видимо, события будут ускоряться», — пояснил Ульянов.
В последнее время ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшилась на фоне продолжения обстрелов территории вокруг станции со стороны украинских военных. Эскалация боевых действий около объекта считается крайне опасной, о чем говорят в России, ООН и других странах. При этом Киев пытается обвинить в провокациях Москву, критикуя контроль российских военных над АЭС.
Ранее сообщалось, что в МИД России назвали опасной возможную поездку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев, поскольку этот путь предполагает пересечение линии фронта.