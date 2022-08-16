МАГАТЭ начало подготовку к визиту делегации на ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) началась подготовка к отправке миссии организации на Запорожскую АЭС, передает ТАСС. Однако, по его словам, на данный момент разработка визита делегации МАГАТЭ идет не слишком активно.

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«В МАГАТЭ определенная подготовительная работа началась, но пока идет не очень активно, потому что генеральный директор Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник. <...> Видимо, события будут ускоряться», — пояснил Ульянов.

В последнее время ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшилась на фоне продолжения обстрелов территории вокруг станции со стороны украинских военных. Эскалация боевых действий около объекта считается крайне опасной, о чем говорят в России, ООН и других странах. При этом Киев пытается обвинить в провокациях Москву, критикуя контроль российских военных над АЭС.