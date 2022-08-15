Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки признался, что не слышал о переговорах Киева и Лондона по потенциальному удару по Крымскому мосту. Речь идёт о заявлении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о переговорах двух стран в рамках саммита НАТО, где обсуждалась возможность ударить по Крымскому мосту. Британский дипломат отметил, что он не обладает информацией по теме, пишет ТАСС.

Я ничего об этом не слышал, — рассказал Кариуки.

О возможном ударе по инфраструктуре Крыма со стороны ВСУ также сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, это произойдет «как только появится техническая возможность».