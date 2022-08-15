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34 минуты назад

Британцы в ООН не слышали про планы ВСУ ударить по Крымскому мосту

News.ru

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки признался, что не слышал о переговорах Киева и Лондона по потенциальному удару по Крымскому мосту. Речь идёт о заявлении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о переговорах двух стран в рамках саммита НАТО, где обсуждалась возможность ударить по Крымскому мосту. Британский дипломат отметил, что он не обладает информацией по теме, пишет ТАСС.

Я ничего об этом не слышал, — рассказал Кариуки.

О возможном ударе по инфраструктуре Крыма со стороны ВСУ также сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, это произойдет «как только появится техническая возможность».

Военный эксперт раскрыл тайную защиту Крымского моста

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что Россия не позволит разрушить Крымский мост ни при каких обстоятельствах. По его словам, попытка нанести удар по Крымскому мосту окажется на совести «провокаторов» и тех, кто не попытался остановить провокацию. Также атака будет свидетельствовать о наличии оружия, полученного Киевом извне, считает Косачев. Он отметил, что мост строили с учётом «известных рисков», хотя трудно было предположить возможность прямых ударов.

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