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27 минут назад

Политика США уличили в незнании истории после конфуза с картой России

Илья Родин

Американский политик Пол Массаро опубликовал в социальных сетях рисунок, на котором показано расширение территории РФ с 1471 года. Изображение он снабдил ехидным комментарием о колониализме. Читатели раскритиковали его за незнание истории, пишет «Российская газета».

Политика США уличили в незнании истории после конфуза с картой России
Фото: CountercorruptionCountercorruption

Отмечается, что первое английское поселение возникло на североамериканском континенте в 1607 году. К 1620 его население увеличилось до 1 тыс. человек, среди которых были 20 привезенных из Африки чернокожих рабов. На протяжении 75 лет появилось в общей сложности 13 населенных пунктов.

Пользователи порекомендовали Массаро тщательно изучить учебник по мировой истории и только после этого рассуждать о колониализме и захватах.

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Один из них предположил, что политик иронизирует не над Россией, а над США. К своему комментарию он прикрепил рисунок из учебника по американской истории.

Другие читатели возмутились наглостью Массаро. Они полагают, что недопустимо публиковать такие материалы с учетом доктрины Монро и распространенного в США панамериканизма.

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