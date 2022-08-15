США раздувают конфликт между Сербией и Косово с целью перевести внимание России от Украины, считает бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. В интервью блогеру Ania K он предположил, что конфликт на Украине близится к завершению, поэтому США ищут способ перетянуть военные силы РФ на другой фронт.
Усилия России не могут быть перенесены на такие дистанции. Действительно ли России нужно столкновение с НАТО в Сербии? Ведь это потребует значительного отвлечения именно в тот момент, когда конфликт на Украине подходит к развязке. <...> Так что конфликт в Сербии, возможно, уловка [США], чтобы украсть победу из рук победителей, — заявил Риттер.
По мнению бывшего военного, ни одна сторона конфликта не имеет причин или возможностей развязывать войну в Сербии, однако госсекретарь США Энтони Блинкен все равно способствует эскалации, чтобы создать дополнительные трудности Москве.
Это еще раз доказывает, что США нисколько не заботят мир и стабильность, не заботят судьба народа Сербии и жителей Косово, — заключил Риттер.
Власти Косово 31 июля объявили, что с 1 августа граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный пропуск для пересечения границы. При этом сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине назвали эти меры ответом на действия Белграда, который не признает выданные Косово удостоверения.
В результате у погранпереходов с обеих сторон от границы начали собираться протестующие, зазвучали выстрелы, сработали сирены. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что частично признанная республика собирается начать операцию против косовских сербов. Позднее правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.