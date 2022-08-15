Усилия России не могут быть перенесены на такие дистанции. Действительно ли России нужно столкновение с НАТО в Сербии? Ведь это потребует значительного отвлечения именно в тот момент, когда конфликт на Украине подходит к развязке. <...> Так что конфликт в Сербии, возможно, уловка [США], чтобы украсть победу из рук победителей, — заявил Риттер.