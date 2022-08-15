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17 минут назад

Пленный британский наемник Хили рассказал, что прибыл на Украину через территорию Польши

Газета.Ruиещё 1

Пленный британский наемник Дилан Хили, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в суде в Донецкой народной республике (ДНР) о маршруте, по которому он и другие наемники попадают из Великобритании и Европы на Украину, сообщает РИА "Новости".

Пленный британский наемник раскрыл маршрут проникновения на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил Хили, сначала он долетел из Великобритании регулярным рейсом в польский Краков, затем добрался до города Перемышль, после чего приехал в лагерь украинских беженцев на украинско-польской границе.

По его словам, в лагере человек по имени Лев пригласил его на Украину. В результате он переправил Хили и еще несколько человек в украинский Ямполь.

В ДНР огласили обвинение пяти иностранным наемникам

Хили добавил, что подписал контракт о сотрудничестве с британской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network и занимался перевозкой иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что суд в ДНР огласил обвинения пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ. Среди них Дилан Хили, который обвиняется в преступлении по статье "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

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