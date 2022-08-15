Пленный британский наемник раскрыл маршрут проникновения на Украину

Пленный британский наемник Дилан Хили, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в суде в Донецкой народной республике (ДНР) о маршруте, по которому он и другие наемники попадают из Великобритании и Европы на Украину, сообщает РИА "Новости".

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Как заявил Хили, сначала он долетел из Великобритании регулярным рейсом в польский Краков, затем добрался до города Перемышль, после чего приехал в лагерь украинских беженцев на украинско-польской границе.

По его словам, в лагере человек по имени Лев пригласил его на Украину. В результате он переправил Хили и еще несколько человек в украинский Ямполь.

Хили добавил, что подписал контракт о сотрудничестве с британской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network и занимался перевозкой иностранных наемников.