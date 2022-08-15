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15 минут назад

Троим из пятерых иностранных наемников грозит смертная казнь в ДНР

Елена Прошина

По итогам заседания Верховного суда ДНР стало известно, что троим из пяти иностранных наемников грозит смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС.

Еще троим иностранным наемникам грозит смертная казнь в ДНР
Фото: кадр из видео/тасскадр из видео/тасс

В ходе сегодняшнего заседания суд допросил иностранных наемников и свидетеля, а также изучил материалы дела.

«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – объявила судья во время заседания.

При этом все обвиняемые свою вину отрицают, но только один из них отказался давать показания.

Следующее заседание Верховного суда ДНР по этому делу пройдет в начале октября.

Напомним, что пять иностранных наемников были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Их судят в ДНР по обвинению в участии в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины. Уголовное дело было заведено в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана.

Ранее Донецкий суд уже приговорил к смертной казни трёх захваченных в плен иностранных наёмников.

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