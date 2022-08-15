Еще троим иностранным наемникам грозит смертная казнь в ДНР

По итогам заседания Верховного суда ДНР стало известно, что троим из пяти иностранных наемников грозит смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: кадр из видео/тасс кадр из видео/тасс

В ходе сегодняшнего заседания суд допросил иностранных наемников и свидетеля, а также изучил материалы дела.

«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – объявила судья во время заседания.

При этом все обвиняемые свою вину отрицают, но только один из них отказался давать показания.

Следующее заседание Верховного суда ДНР по этому делу пройдет в начале октября.

Напомним, что пять иностранных наемников были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Их судят в ДНР по обвинению в участии в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины. Уголовное дело было заведено в отношении гражданина Швеции Гутсавассона Матиса, гражданина Хорватии Пребега Векослава и подданных Великобритании Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана.