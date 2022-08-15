Трамп: ФБР могло подкинуть любые улики во время обыска поместья

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что агенты ФБР могли подкинуть любые улики во время обыска в его поместье. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Трамп считает, что ФБР могли как взять, так и подложить в его поместье «все, что угодно». Свои слова он подкрепил тем, что агенты бюро во время обыска заставили отключить все камеры наблюдения, а также запретили находящимся в имении людям передвигаться внутри него.

Трамп отметил, что уже предложил Минюсту США помощь в рамках расследования по данному делу, но пока не получил ответа.

По его мнению, Соединенные Штаты находятся в большой опасности, поскольку такого уровня агрессии, чтобы для проникновения в дом бывшего американского президента использовались агенты ФБР, «еще не было». Трамп уверен, что если не принять меры для снижения текущей напряженности, то в США могут произойти «ужасные вещи».