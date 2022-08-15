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25 минут назад

Трамп: ФБР могло подкинуть любые улики во время обыска поместья

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что агенты ФБР могли подкинуть любые улики во время обыска в его поместье. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Трамп: ФБР могло подкинуть любые улики во время обыска поместья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трамп считает, что ФБР могли как взять, так и подложить в его поместье «все, что угодно». Свои слова он подкрепил тем, что агенты бюро во время обыска заставили отключить все камеры наблюдения, а также запретили находящимся в имении людям передвигаться внутри него.

Трамп отметил, что уже предложил Минюсту США помощь в рамках расследования по данному делу, но пока не получил ответа.

По его мнению, Соединенные Штаты находятся в большой опасности, поскольку такого уровня агрессии, чтобы для проникновения в дом бывшего американского президента использовались агенты ФБР, «еще не было». Трамп уверен, что если не принять меры для снижения текущей напряженности, то в США могут произойти «ужасные вещи».

Напомним, что об обысках в поместье Трампа стало известно на прошлой неделе. ФБР изъяли из имения экс-президента США 20 коробок с записками, снимками и разнообразной документацией. Трампу может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.

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