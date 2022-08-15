В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
18 минут назад

Зеленский созвал совет для возвращения Крыма

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании консультативного совета по возвращению Крыма. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Постановляю образовать консультативный совет по вопросам возвращения Крыма и Севастополя как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Руководителю офиса президента Украины в месячный срок внести предложения относительно персонального состава», — сообщается в тексте указа на сайте президента Украины.

Указ вступил в силу 15 августа.

В Британии сообщили о планируемом Западом "ударе в спину" Украине

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Зеленский неоднократно заявлял о планах вернуть территорию и говорил, что считает полуостров «оккупированным». Представитель украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявляла, что Украина собирается вернуть регион военным путем. Намерение Киева вернуть Крым приведут Украину к краху, цитирует «Утро.ру» постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова. Попытка Зеленского вернуть Крым может обернуться мировой войной, сообщает Пятый канал со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители