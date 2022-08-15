Центробанк Румынии взял на работу известную гадалку

Известная гадалка Минерва устроилась на работу в Нацбанк Румынии. Ее взяли на должность секретаря одного из топ-менеджеров регулятора. Об этом пишет издание HotNews со ссылкой на источники в БНР.
Отмечается, что Габриэла Дима (Минерва) является известной в Румынии гадалкой. Она занимается астрологией на протяжении многих лет, имеет высшее образование в областях права, психологии и актерского мастерства.
В Нацбанке подтвердили, что приняли на работу гадалку, пишет портал.
Минерва, в свою очередь, уточнила, что работает в организации. Она посетовала, что ей запретили заниматься астрологией. При этом пообещала, что найдет выход из положения, попробует «сделать подкаст».