Центробанк Румынии взял на работу известную гадалку

Известная гадалка Минерва устроилась на работу в Нацбанк Румынии. Ее взяли на должность секретаря одного из топ-менеджеров регулятора. Об этом пишет издание HotNews со ссылкой на источники в БНР.

Фото: Captura video Captura video

Отмечается, что Габриэла Дима (Минерва) является известной в Румынии гадалкой. Она занимается астрологией на протяжении многих лет, имеет высшее образование в областях права, психологии и актерского мастерства.

В Нацбанке подтвердили, что приняли на работу гадалку, пишет портал.