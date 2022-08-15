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23 минуты назад

Центробанк Румынии взял на работу известного астролога

Илья Родин

Известная гадалка Минерва устроилась на работу в Нацбанк Румынии. Ее взяли на должность секретаря одного из топ-менеджеров регулятора. Об этом пишет издание HotNews со ссылкой на источники в БНР.

Центробанк Румынии взял на работу известную гадалку
Фото: Captura videoCaptura video

Отмечается, что Габриэла Дима (Минерва) является известной в Румынии гадалкой. Она занимается астрологией на протяжении многих лет, имеет высшее образование в областях права, психологии и актерского мастерства.

В Нацбанке подтвердили, что приняли на работу гадалку, пишет портал.

Минерва, в свою очередь, уточнила, что работает в организации. Она посетовала, что ей запретили заниматься астрологией. При этом пообещала, что найдет выход из положения, попробует «сделать подкаст».

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