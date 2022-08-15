В Киеве демонтировали мемориальную доску Булгакову

С фасада Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко сняли мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) проект «Декоммунизация.Украина».

С инициативой убрать доску в конце июля выступила основательница общественной организации «Экспертный корпус» Татьяна Швыдченко. По ее мнению, Булгаков является символом русской культуры, не имея никакого отношения к украинской. Кроме того, активистка считает, что во всех своих произведениях писатель принижал украинскую культуру и «поливал ее грязью». Швыдченко также сообщила, что будет бороться за демонтаж с фасада КНУ мемориальной доски в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны студентах и сотрудниках университета.