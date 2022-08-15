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13 минут назад

Названа истинная причина поездок голливудских звезд на Украину

News.ru

Голливудские звезды приезжают на Украину не из бескорыстных целей, а чтобы добиться общественного признания и создать свой бренд, заявил профессор Йоркского университета Илон Капур. В то же время, Киев использует этих артистов, чтобы привлечь внимание СМИ и надавить на США и Евросоюз, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию американского издания The Hill.

Названа истинная причина поездок голливудских звезд на Украину
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look PressCover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все дело в брендинге. Кого представляют голливудские звезды? Если вы подумаете об этом, то поймете: они представляют только самих себя, и это потому, что они нуждаются и жаждут общественного признания, чтобы создать свой бренд, — убежден профессор.

Капур отметил, что люди понимают, что знаменитости не являются экспертами и не разбираются в проблеме, поэтому граждане США и ЕС не слишком доверяют их высказываниям о конфликте. Он также подчеркнул, что СМИ теряют интерес к спецоперации, что опасно для украинских властей, поэтому Зеленский может принять у себя еще бесчисленное количество артистов из Голливуда, чтобы удержать внимание прессы.

В Фонде кино отказались помочь актеру и специальному представителю МИД России по гуманитарным связям с США Стивену Сигалу в финансировании документального фильма о событиях в Донбассе. В организации объяснили, что они не оказывают финансовую поддержку документальным фильмам, и у них никогда не было подобных конкурсов.

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