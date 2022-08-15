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11 минут назад

The Hill: как голливудские звезды используют Зеленского

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что поток посещающих Киев голливудских знаменитостей поможет его стране оставаться в центре внимания. Однако некоторые критики считают, что звезды не могут принести настоящей пользы и лишь продвигают собственные бренды, пишет The Hill.

The Hill: как голливудские звезды используют Зеленского
Фото: ReutersReuters

Среди посетивших Украину и встретившихся с Зеленским знаменитостей - американские актеры Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лев Шрайбер. Последней страну посетила звезда «Интерстеллара» Джессика Честейн.

Зеленский опубликовал фото с Честейн и написал, что визиты известных людей чрезвычайно ценны для Украины, так как мир «будет еще больше слышать, знать и понимать» о происходящем в стране.

С ним не согласился Илан Капур, автор книги «Гуманитаризм знаменитостей: идеология глобальной благотворительности».

«Кого представляют [голливудские звезды]? Если подумать, они представляют только самих себя, так как они нуждаются и жаждут общественного признания для создания своего бренда», - подчеркнул Капур.

По мнению Капура, знаменитости принесли бы настоящую пользу, «взяв на себя роль второго плана» и сделав анонимные пожертвования авторитетным организациям.

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