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55 минут назад

На Украине продлили военное положение

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Верховная рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине продлили военное положение
Фото: ReutersReuters

«Парламент поддержал [законопроект] о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала [законопроект] об утверждении указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации"», - сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 328 депутатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 22 мая парламент продлил военное положение и мобилизацию на 90 суток - до 23 августа.

Ранее сообщалось о массовой схеме выезда украинцев за границу под видом студентов для уклонения от мобилизации. Предполагается, что мужчины направляются за границу на обучение в вузы Польши и Прибалтики. Стоимость услуги составляет от $1,5 тыс. до $2,5 тыс.

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