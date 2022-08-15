На Украине продлили военное положение

Верховная рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.

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«Парламент поддержал [законопроект] о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала [законопроект] об утверждении указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации"», - сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 328 депутатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 22 мая парламент продлил военное положение и мобилизацию на 90 суток - до 23 августа.