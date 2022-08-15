На Украине продлили военное положение

Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября 2022 года, передает РИА «Новости».

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«Парламент поддержал [законопроект] (№ 7664) о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала [законопроект] (№ 7665) об утверждении указа о «Продлении срока проведения общей мобилизации»», — написал депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля этого года и постоянно продлялось. 22 мая Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.