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22 минуты назад

Суд в Нидерландах назвал дату приговора по делу рейса MH17

Мария Иванова

Нидерландский суд, рассматривающий дело о рейсе MH17, пообещал вынести свой вердикт 17 ноября 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Суд в Нидерландах назвал дату приговора по делу рейса MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прокуратура утверждает, что один украинец и трое россиян помогли доставить в Донбасс ракетную систему, из которой в итоге был сбит MH17. Все они сейчас находятся на свободе.

Для всех четверых фигурантов дела прокуроры потребовали пожизненного заключения.

Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

В Нидерландах завершились слушания по делу о крушении MH17

Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову - и гражданину Украины Леониду Харченко.

В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.

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