Северск блокирован союзными войсками с трех сторон

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».