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32 минуты назад

Северск блокирован союзными войсками с трех сторон

Деловая газета "Взгляд"

Город Северск в ДНР, находящийся под контролем Киева, сейчас находится в блокаде со стороны союзных войск с трех сторон, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Ранее Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас завершен «процесс перемалывания» на линии Северск – Соледар – Артемовск.

«После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление», – указывал он.

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