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1 час назад

Власти Берлина отключили подсветку 100 зданий в целях экономии

Газета.Ru

Власти Берлина отключили подсветку 100 зданий в ночное время в целях экономии электроэнергии, сообщает ТАССе со ссылкой на агентство DPA.

Власти Берлина отключили подсветку 100 зданий в целях экономии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации городского ведомства защиты окружающей среды, техникам приходится отключать каждый объект вручную из-за отсутствия единой системы подсветки. Подсветку сохранят на Мемориале павшим советским воинам в парке Тиргартен, зданий Еврейского музея и Новой Синагоги, а также продолжат освещать флаги перед ратушей, где находятся офис бургомистра Берлина и сенат.

В июле газета Berliner Zeitung писала, что власти столицы отключат подсветку у 200 достопримечательностей и общественных зданий. В издании подсчитали, что на освещение берлинских достопримечательностей ежегодно требуется около 200 000 киловатт-часов электроэнергии, что обходится государству примерно в €40 тыс. в год.

В частности, бургомистр Берлина Франциска Гиффей предлагала отключить освещение Бранденбургских ворот и здания берлинского сената в целях разумной экономии энергии.

Цены на энергоносители растут в Германии с конца 2021 года, ситуация ухудшилась после начала спецоперации России на Украине. Между тем немецкое правительство планирует к 2024 году полностью отказаться от российского газа.

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