В Белоруссии обнаружили высокий уровень радиации

В Гомельской области Белоруссии обнаружили высокий уровень радиации. Об этом сообщает «Правда Гомель» со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Специалисты исследовали 250 проб ягод и грибов из частного сектора и земель, принадлежащих государству. Повышенный уровень радиации зафиксирован в 10 районах Гомельской области.

Исследования на наличие цезия-137 и стронция-90 показал превышение уровня радионуклидов в 17 раз выше нормы в заборах проб, проведенных в частных хозяйствах. На государственных землях уровень радиации оказался в норме.