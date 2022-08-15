Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Об этом пишет РИА Новости.
«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Кроме того, с должностей уволены начальник управления СБУ во Львовской области Артем Бондаренко и глава СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Что послужило причиной такого решения пока неизвестно.
Ранее Зеленский уволил своего друга детства Ивана Баканова с должности главы СБУ, а также генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Баканов ушел с поста по статье 47 дисциплинарного устава вооруженных сил страны, а именно за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей».