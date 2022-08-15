В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
31 минуту назад

Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ
Фото: ReutersReuters

«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

Кроме того, с должностей уволены начальник управления СБУ во Львовской области Артем Бондаренко и глава СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Что послужило причиной такого решения пока неизвестно.

Ранее Зеленский уволил своего друга детства Ивана Баканова с должности главы СБУ, а также генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Баканов ушел с поста по статье 47 дисциплинарного устава вооруженных сил страны, а именно за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители