Обзор иноСМИ: помощь Турции россиянам в обходе санкций и "газовый позор" Германии

Как Турция помогает россиянам избегать санкций

На фоне украинского кризиса Турция привлекает все больше и больше российских инвесторов, пишет Le Monde. С февраля по июнь 2022 года недвижимость в стране приобрели почти пять тысяч россиян, в том числе 1275 - только за июнь.

Популярность турецкой недвижимости среди россиян связана с тем, что любой иностранец, который инвестирует или покупает в стране недвижимость стоимостью более 400 тысяч долларов, взамен получает турецкое гражданство. Этот механизм позволит инвесторам перенести свою финансовую деятельность из России, находящейся под жесткими санкциями, в Турцию, которая «идеально связана с мировой финансовой системой и западными производственно-сбытовыми цепочками». Анкара не ввела санкции против России, торговля продолжается, а газ из РФ идет по двум трубопроводам - «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Турецкие авиалинии выполняют многочисленные рейсы из России, а яхты российских олигархов находятся в средиземноморских портах Турции, подчеркивает Le Monde.

В Норвегии усыпили самку моржа Фрейю за игры у набережных

Молодую самку моржа по прозвищу Фрейя, которая привлекала толпы людей, греясь на солнце во фьорде Осло, усыпили. Как сообщает The Guardian со ссылкой на управление рыболовства Норвегии, такое решение было принято «на основе глобальной оценки постоянной угрозы безопасности человека».

Глава управления Франк Бакке-Йенсена заявил, что власти изучили все возможные решения и пришли к выводу, что «не могут гарантировать благополучие животного ни одним из доступных средств». Чиновники ранее заявляли, что рассматривают возможность эвтаназии, так как неоднократные призывы к людям держаться подальше от самки весом 600 килограммов оказались напрасными.

Экономисты пообещали еврозоне рецессию

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года. Это связано с дефицитом энергии, который угрожает еще больше повысить и без того рекордную инфляцию.

Респонденты Bloomberg считают, что рецессия в зоне евро в следующем году начнется с вероятностью в 60 процентов. В июле опрошенные агентством экономисты заявляли, что рецессия может возникнуть с вероятностью 45 процентов в течение года.

«Газовый позор Германии»

Немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten рассказал о «позоре» министра экономики Германии Роберта Хабека. Ранее он объявил, что Катар будет поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Германию, но ничего не вышло - вместо этого Катар поставляет больше газа в Италию.

По данным DWN, проблема заключается в том, что Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании стремятся сделать ставку на возобновляемые источники энергии. В итоге итальянская Eni добилась большего успеха - компания присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, являющемся частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ.

Население Земли достигло восьми миллиардов

Население Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек и продолжает увеличиваться. Об этом сообщается на портале Countrymetrics.info, где опубликован виртуальный счетчик землян в режиме реального времени.