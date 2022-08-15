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29 минут назад

Появилось видео конфликта теннисиста Медведева с болельщиком

Денис Фьючин

Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с болельщиком, который назвал спортсмена «лузером». Инцидент произошел на турнире в Монреале после проигрыша Медведева австралийцу Кирьосу. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места событий.

Услышав оскорбительные выкрики в свой адрес, теннисист решил подойти к мужчине, но путь ему преградили охранники. Тем не менее первая ракетка мира не стал церемониться со своим обидчиком и посоветовал ему «включить мозги», уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал победу в Мексике над британцем Кэмероном Норри.

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