В Чехии болид Формулы-1 был замечен на обычной трассе в потоке автомобилей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры. На записи видно, как гоночный спорткар Ferrari лавирует среди других участников дорожного движения.

Машину старой модели тщетно пытались догнать полицейские. На кузове болида был указан седьмой номер. Под этим номером ранее выступали Филиппе Масса из Бразилии и финский автогонщик и чемпион мира 2007 года Кими Райкконен.