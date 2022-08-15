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1 час назад

Кличко призвал жителей Киева готовить одеяла на зиму

Никита Бородкин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовить на зиму теплую одежду и одеяла. Как сообщает РИА Новости, градоначальник предупредил, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в квартирах может составить от 18 до 19 градусов, что ниже нормы в 21 градус.

Кличко призвал жителей Киева готовить одеяла на зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кличко добавил, что в Киеве также могут быть перебои с электричеством. Власти подготовили запас мазута на случай нехватки газа для работы генераторов, однако использовать его в качестве топлива можно лишь короткий промежуток времени.

Напомним, что из-за антироссийских санкций грядущая зима может стать самой тяжелой для стран Европы. Во многих странах Евросоюза граждан призывают экономить ресурсы — снижать затраты электричества и принимать прохладный душ.

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