Кличко призвал жителей Киева готовить одеяла на зиму

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовить на зиму теплую одежду и одеяла. Как сообщает РИА Новости, градоначальник предупредил, что в грядущем отопительном сезоне уровень температуры в квартирах может составить от 18 до 19 градусов, что ниже нормы в 21 градус.

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Кличко добавил, что в Киеве также могут быть перебои с электричеством. Власти подготовили запас мазута на случай нехватки газа для работы генераторов, однако использовать его в качестве топлива можно лишь короткий промежуток времени.