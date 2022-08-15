Мэр Киева Кличко рассказал об угрозах лишением гражданства Украины

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что представители Офиса президента угрожали ему лишением гражданства Украины после того, как он подписал открытое письмо к президенту с требованием восстановить гражданство главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана. Об этом сообщает «Бабель».
«Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались». Я говорю: «Я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», — заявил Кличко, пояснив, что у него нет гражданств других государств.
На уточняющий вопрос, были ли шуточные угрозы с Банковой улицы, на которой расположен Офис президента Украины, мэр Киева ответил:
«Ну а откуда? Из ЖЭКа?» При этом Кличко сказал, что поддерживает связь оттуда только с заместителем руководителя Офиса Кириллом Тимошенко.
22 июля Корбан не смог въехать на Украину, так как пограничники сообщили ему об «остановленном гражданстве».
Ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на Украине «начинают развиваться автократические тенденции».