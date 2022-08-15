Мэр Киева Кличко рассказал об угрозах лишением гражданства Украины

«Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались». Я говорю: «Я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», — заявил Кличко, пояснив, что у него нет гражданств других государств.