В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
30 минут назад

Российская команда выиграла турнир по Dota 2 в США. Видео

Денис Фьючин

Российские игроки из команды Team Spirit стали победителями кибертурнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, который состоялся в американском Арлингтоне с 4 по 14 августа. Россияне выиграли чек на крупную сумму. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Team Spirit. На видео запечатлено чествование чемпионов.

«Кубок наш», – говорится в публикации к видео.

В финале соревнования по компьютерной игре российские киберспортсмены сразились с командой PSG.LGD из Китая, которая являлась фаворитом турнира, и разгромили соперника со счетом 3:1. Команда Ярослава Найденова получила в награду кубок, а также чек на 200 тысяч долларов.

На седьмой строчке турнирной таблице оказалась еще одна команда из России. Игроки Virtus.pro выиграли сумму поменьше –12,5 тысяч долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители