Российская команда выиграла турнир по Dota 2 в США. Видео

Российские игроки из команды Team Spirit стали победителями кибертурнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, который состоялся в американском Арлингтоне с 4 по 14 августа. Россияне выиграли чек на крупную сумму. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Team Spirit. На видео запечатлено чествование чемпионов.
«Кубок наш», – говорится в публикации к видео.
В финале соревнования по компьютерной игре российские киберспортсмены сразились с командой PSG.LGD из Китая, которая являлась фаворитом турнира, и разгромили соперника со счетом 3:1. Команда Ярослава Найденова получила в награду кубок, а также чек на 200 тысяч долларов.
На седьмой строчке турнирной таблице оказалась еще одна команда из России. Игроки Virtus.pro выиграли сумму поменьше –12,5 тысяч долларов.