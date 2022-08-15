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1 час назад

Мэр Киева Кличко решил развестись с женой

Никита Бородкин

Мэр Киева Виталий Кличко собирается развестись со своей супругой. Как сообщает телеканал «360», политик отметил, что развод — это желание обеих сторон.

Мэр Киева Кличко разводится с женой
Фото: ТАССТАСС

Глава администрации украинской столицы отметил, что его супруга долгое время живет в другой стране и у них совершенно разные интересы. Развод лишь официально закрепит их желание разойтись.

Напомним, что Виталий и Наталья поженились в 1996 году. У супругов есть трое детей — 22-летний Егор-Дэниел, 20-летняя Елизавета-Виктория и 17-летний Максим-Александр. Все они родились в США и имеют американское гражданство.

Известно, что старший из детей сейчас живет в Майами, а младшие учатся в гамбургской Международной школе.

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