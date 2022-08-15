Пашинян посетил место взрыва на рынке «Сурмалу»

Пожар в главном здании ереванского рынка «Сурмалу» потушен, но остаются тлеющие очаги, заявили в МЧС Армении. На данный момент обнаружены тела шести человек. 15 – в списке тех, кого разыскивают родные. Подробностями спасательной операции поделилась корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян.

В МЧС Армении сообщили, что угрозы повторного взрыва нет. Но оставшиеся материалы могут загореться. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

С их ходом ознакомился премьер-министр страны Никол Пашинян. Он посетил место трагедии в сопровождении мэра Еревана Грачьи Саркисяна. В работе по ликвидации последствий взрыва и пожара участвуют порядка трехсот пятидесяти спасателей. Они также ищут пропавших без вести под завалами.

«Есть подозрения, что найдено еще одно тело. Но на данный момент подтвержденное количество смертей не изменилось – шесть человек. Работники скорой помощи еще должны подтвердить факт смерти. После полного исследования мы объявим официальные данные», – сказал глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

Что касается причин взрыва, официальную версию правоохранительные органы пока не назвали. Свидетели происшествия утверждают, что он прогремел в магазине пиротехнических изделий. В результате 60 процентов здания торгового центра разрушено, повреждены соседние постройки.