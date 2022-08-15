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11 минут назад

Ким Чен Ын отправил телеграмму Путину

Мария Иванова

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму в ответ на поздравление с Днем освобождения Кореи, заявив о «высоком уровне солидарности» между двумя странами. Об этом сообщает Yonhap.

Ким Чен Ын отправил телеграмму Путину
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Ким Чен Ына с праздником. В поздравительном письме Путина подчеркивалось, что Россия и Северная Корея продолжат расширять двустороннее сотрудничество, так как это в интересах двух стран и способствует укреплению безопасности в регионе.

Путин подчеркнул, что Россия и КНДР «хранят память о красноармейцах и корейских патриотах, сражавшихся плечом к плечу за освобождение Чосона».

Ким Чен Ын в ответной телеграмме заявил, что после освобождения полуострова от японской оккупации дружба между корейским и российским народами «неуклонно развивается из поколения в поколение».

«Стратегическое и тактическое сотрудничество и солидарность между двумя странами выходят на новый высокий уровень», - подчеркнул он.

Ким также пожелал Путину здоровья и «достижения больших результатов в работе по защите суверенитета» России и «достижению национального возрождения».

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