В США заговорили об угрозе гражданской войны

Спецслужбы США фиксируют увеличение числа угроз, поступающих в адрес сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что в этом замешаны недавние обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные ФБР и МВБ США, передает ТАСС.

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Как пишет издание, спецслужбы сообщили о росте числа угроз, среди которых причинение тяжкого вреда здоровью и имуществу, в адрес правоохранительных органов. Уточняется, что угрозы поступают как сотрудникам исполнительной, так и судебной власти. Кроме того, неизвестные угрожают установить неподалеку от штаб-квартиры ФБР «грязную бомбу».

Fox News пишет, что в социальных сетях все чаще звучат призывы к началу «гражданской войны» и вооруженному восстанию против установленного порядка. Как говорится в документе МВБ и ФБР, авторы сообщений с угрозами выразили уверенность, что выборы президента США в 2020 года были полностью сфальсифицированы.