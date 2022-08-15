В США заговорили об угрозе гражданской войны

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16 минут назад

В США обеспокоены возможным началом гражданской войны

Елена Прошина

Спецслужбы США фиксируют увеличение числа угроз, поступающих в адрес сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что в этом замешаны недавние обыски в резиденции экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные ФБР и МВБ США, передает ТАСС.

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Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, спецслужбы сообщили о росте числа угроз, среди которых причинение тяжкого вреда здоровью и имуществу, в адрес правоохранительных органов. Уточняется, что угрозы поступают как сотрудникам исполнительной, так и судебной власти. Кроме того, неизвестные угрожают установить неподалеку от штаб-квартиры ФБР «грязную бомбу».

Fox News пишет, что в социальных сетях все чаще звучат призывы к началу «гражданской войны» и вооруженному восстанию против установленного порядка. Как говорится в документе МВБ и ФБР, авторы сообщений с угрозами выразили уверенность, что выборы президента США в 2020 года были полностью сфальсифицированы.

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Ранее сообщалось, что поместье бывшего президента США Дональда Трампа подверглось обыску. Около сотни агентов ФБР пытались найти в доме бумаги, которые Трамп мог приватизировать после передачи власти действующему главе американского государства Джо Байдену. При этом газета The Washington Post со ссылкой на свои источники указала, что агенты ФБР также надеялись найти у Трампа документы, связанные с ядерным оружием.

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